Видели ли вы такое? Показываем плитку, имитирующую ковёр

Сегодня поговорим о плитке. Какая сейчас актуальная?
Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
Ноу-хау в этом направлении – цельные ковры, дизайн которых достаточно разнообразен и они просты в укладке и в использовании.
Сегодня поговорим о плитке. Какая сейчас актуальная?
Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
Ноу-хау в этом направлении – цельные ковры, дизайн которых достаточно разнообразен и они просты в укладке и в использовании.
Какие существуют виды плитки? Какая плитка сейчас в тренде? В каких помещениях можно использовать плитку? Узнаете, посмотрев видеоматериал.