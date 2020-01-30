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Видели ли вы такое? Показываем плитку, имитирующую ковёр

30 января 2020 08:11
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Сегодня поговорим о плитке. Какая сейчас актуальная?

Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
Ноу-хау в этом направлении цельные ковры, дизайн которых достаточно разнообразен и они просты в укладке и в использовании.

Видели ли вы такое? Показываем плитку, имитирующую ковёр-1

Видели ли вы такое? Показываем плитку, имитирующую ковёр-3

Видели ли вы такое? Показываем плитку, имитирующую ковёр-5

Видели ли вы такое? Показываем плитку, имитирующую ковёр-7

Какие существуют виды плитки? Какая плитка сейчас в тренде? В каких помещениях можно использовать плитку? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Видели ли вы такое? Показываем плитку, имитирующую ковёр-10

# Дизайн интерьера # Мария Голденберг # Фотофакт # Ремонт

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