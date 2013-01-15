Современный дизайн ванных комнат: природные материалы, натуральная мозаика, необычные формы мебели и роскошь

Современный интерьер ванной комнаты складывается из множества составляющих. Здесь и правильный выбор сантехники, мебели, отделочных материалов и рациональное размещение предметов интерьера в пространстве.

Придя в магазин плитки и сантехники, у покупателя обычно разбегаются глаза, и сделать выбор очень сложно. Ведь каждая коллекция - это результат труда талантливых художников. Главное, на что вы должны ориентироваться - это цветовое решение.

Зайдя утром в ванную вас ничего не должно отвлекать, а тем более напрягать - ведь впереди целый день. Современные дизайнеры, создавая коллекцию плитки, стараются имитировать природные материалы. Принимая водные процедуры в ванной, где стиль навеян природными мотивами, человек на время отвлекается от индустриального мира. Особенно популярно сегодня использование натуральной мозаики или её имитации.

Законченность стиля в ванной комнате создаёт удачно подобранная мебель. Многообразие форм и стилей в этом направлении заставляет удивляться. Существует огромное разнообразие дизайнерских решений и их сочетаний. Поэтому определившись со стилем, следует приступать к воплощению идеи в жизнь. Классика - роскошный стиль, где будет много деталей, рисунков, резных узоров и фрески. Ванной в стиле хай-тек характерны строгость и простота форм. Основные материалы - металл и стекло.

Делая ремонт в ванной комнате, помните, что её стиль должен гармонировать со всем домом, а главное - чтобы всем членам семьи в ней было комфортно, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».