Зачем детям нужны прививки, как подготовить ребенка к процедуре и снять покраснение в месте укола?

В каждой стране формируется свой календарь профилактических прививок. Он включает в себя перечень заболеваний, против которых нужно сформировать специальную защиту, возраст и интервал между прививками.

Если календарь прививок можно найти у любого педиатра, но это не решает всех проблем. Многие родители не решаются лишний раз задать вопросы, связанные с вакцинацией. В результате из-за отсутствия информации - принимают решение ребёнка не прививать, подвергая его серьёзной опасности.

Между тем вакцинация предназначена для того, чтобы сформировать иммунитет против болезни: научить организм «запоминать» вирусы и вырабатывать против них антитела. К сожалению, активный иммунитет сохраняется не всегда, и некоторые прививки необходимо повторять.

Наталья Уткина, врач прививочного кабинета детской поликлиники №3 города Минска:

Детки начинают прививаться в первые 12 часов жизни, им делается прививка против вирусного гепатита B. Затем на 3-4 сутки жизни детки прививаются против туберкулеза. И далее, на протяжении первого года жизни, они получают 3 прививки против дифтерии, коклюша и столбняка. Далее прививки проводятся согласно календарю.

Вакцинация сыграла огромную роль в истории, остановив стихийное распространение многих тяжелых инфекционных заболеваний.

Наталья Уткина, врач прививочного кабинета детской поликлиники №3 города Минска:

Когда в 80-90 годы была развернута кампания против прививок и люди начали отказываться, то за несколько лет погибло 14 тысяч детей от дифтерии. Сейчас мы регистрируем единичные случаи. С 2002 года наша республика является свободной, имеет сертификат, что она свободна от вируса полиомиелита.

Если вы сомневаетесь, это не повод не идти к врачу. Педиатр расскажет о вакцине и о том, как подготовить ребенка к прививке. И не откладывайте разговор, очень важно не пропустить время прививки.

Наталья Уткина, врач прививочного кабинета детской поликлиники №3 города Минска:

Например, чтобы сформировать полноценный иммунитет у ребенка против коклюша, он должен получить 3 прививки до года с интервалом в месяц-полтора. Если же интервал будет удлинен более чем на год-полтора, то, соответственно, последующее введение вакцин будут проводиться с совершенно другими интервалами. То есть это запутывает схему вакцинации.

Если вы идёте на прививку, а ваш ребёнок уже подрос и всё понимает - нужно постараться его отвлечь. Перед прививкой займите чем-нибудь своего ребёнка, это сделает процедуру менее травматичной для психики. Ну вот, дело сделано, но не спешите домой. После прививки нужно соблюдать некоторые правила, о которых Вам обязательно расскажут в прививочном кабинете

Екатерина Поплавская, медсестра прививочного кабинета детской поликлиники №3 города Минска:

Может быть уплотнение, покраснение на месте укола. Прикладываем капустный лист, предварительно обдав его кипятком, прикладываем к ножке. Содовые примочки делаем, на теплый стакан воды 1 чайную ложку соды либо йодные сеточки делаем, легкие, 1 раз в день достаточно.

Наталья Уткина, врач прививочного кабинета детской поликлиники №3 города Минска:

В течение 30 минут после проведения прививки, все детки с родителями должны находиться вблизи прививочного кабинета, на тот случай, если у них возникнет какая-то немедленная реакция. Затем в течение 2 дней, мы рекомендуем не купать деток.

Сегодня учёные работают над созданием максимально эффективных и безопасных вакцин. Тем не менее, всё ещё находятся противники прививок. Тут главное помнить, что польза от прививки во много раз превосходит возможные риски, которые сведены к минимуму, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».