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Выбираем правильную обувь для вашего малыша

22 сентября 2014 09:38
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Детская обувь - товар недолговечный, но очень нужный. А знаете ли вы, что неправильно подобранная обувь может серьезно навредить здоровью вашего малыша?

От разнообразия детской обуви на полках магазинов разбегаются глаза. Но не спешите гнаться за модой! Главное требование для обуви - не внешний вид, а качество. Выбирайте обувь из натуральных материалов, которые адаптируются к анатомической форме ноги. Это выделанная кожа и водонепроницаемый текстиль. Не забудьте присмотреться и к подошве.

Что касается фасона, то лучшей считается обувь с закрытой верхней частью и высоким задником, который поможет зафиксировать голеностопный сустав. Желательно на липучках или шнурках.

Перед покупкой заставьте своего малыша походить в выбранной паре обуви по магазину.  Прощупайте носовую часть ботинка - пальцы должны находиться в естественном положении. Не забывайте, что после покупки детская обувь нуждается в особом уходе.

Не стоит экономить на обуви ребёнка, ведь в будущем вы можете потратить гораздо больше денег на устранение проблем со здоровьем, которых можно было избежать, всего лишь купив качественную обувь.

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Детское здоровье # Алеся Лагуткина # Елена Гончарова

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