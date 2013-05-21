Воспитанники Брестского Центра юных моряков 21 мая отправились в «Поход Памяти»

Новости Беларуси. По местам боевой славы. Воспитанники Брестского Центра юных моряков сегодня отправились в «Поход Памяти».

От Бреста до Пинска по Днепровско-Бугскому каналу около двух сотен километров. Теплоход «Фрост» будет в пути целую неделю: на маршруте запланирована не одна остановка. Курсанты Центра не только посетят памятные места, но и примут участие в благоустройстве памятников и захоронений.

Николай Ярмошук, директор Центра юных моряков Бреста:

Дети проходят по памятным местам, где приводят в порядок могилы, облагораживают их, возлагают цветы к местам ожесточенных боев. Целью нашего похода является возрождение памяти погибших советских воинов и партизан.

Церемония отдания воинских почестей, возложение венков и минута молчания - официальный старт походу «Память» дан именно на шлюзе «Тришин» не случайно. На этом месте в годы Великой Отечественной погибли защитники гидроузла.

Валерий Касатонов, ветеран ВМФ:

Любой памятник, где находятся захоронения тех, кто сложил свои головы, защищая нашу Родину, вызывает эмоции, безусловно. Конечно, и чувства скорби, переживаний и страха, поскольку мы были детьми в годы войны, это страшные и тяжелые переживания.

Сегодня в Центре юных моряков занимается более полутора тысяч человек, но только 28 лучших ребят удостоены чести отправиться в памятный поход. Для этих курсантов, годы войны не просто страницы истории. У многих в Великую Отечественную погибли родные.

В череде остановок — и причал в Кобринском районе. Там участники патриотической экспедиции отдадут дань памяти погибшим жителям сожженной фашистами деревни Орел. В конечную точку маршрута — Пинск - брестские моряки прибудут в четверг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.