Представитель БРПО рассказала о традициях пионерии и сегодняшнем дне организации

В Беларуси сегодня отмечают День пионерской дружбы. Так кто же они, современные пионеры. Об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказал человек, который знает об этом всё. В гости к ведущему программы пришла председатель центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Виктория Меннанова.

Здравствуйте! Ну Вика во-первых, сразу хочу поздравить вас с праздником, практически с профессиональным. Кстати, как пионеры отвечают этот день?

Виктория Меннанова, председатель центрального совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Сегодня, вы правы, мы отмечаем прекрасный праздник – день пионерской дружбы. У нас прошёл второй республиканский сбор «Я пионер своей страны», приуроченный к нашему празднику – дню пионерской дружбы. Съезжались ребята со всей республики и победители, призёры конкурса «Я пионер своей страны», который проходил в течение года, и у них была очень насыщенная программа. Во-первых, на площади Победы мы открыли наш праздник торжественной линейкой, митингом. И у нас был торжественный приём в ряды пионерской организации. 18 юных минчан пополнили наши ряды, то есть нас стало ещё больше. Из года в год наша организация растёт и это радует.

Я был пионером давно, как вы понимаете. Но очень хорошо помню момент вступления в организацию. Всё было очень торжественно, красиво. Мы волновались. Было очень много людей. Родители наши смотрели на нас, мы были в центре внимания. Во второй половине дня улицы городов заполнялись детворой в белых рубашках и ярко-красных галстуках. Как сейчас это происходит?

Виктория Меннанова:

Вы знаете, сейчас традиции сохранились. Также, в такой же торжественной обстановке мы принимаем в ряды пионерской организации. Символы сохранились. Пионерский галстук, который мы повязываем нашим юным пионерам, он у нас под флаг нашей республики – красно-зелёного цвета. Белый кант на моём галстуке означает, что это галстук лидера – вожатого. А юным пионерам мы повязываем вот такие красно-зелёные галстуки. Галстук вообще – это символ мечты и надежды. Концы галстука так же символизируют единство. Мы сохраняем и преумножаем традиции наших предшественников, наших пионеров, которые были в советское время.



Мы в своё время носили галстуки ежедневно, сейчас в каждой школе предусмотрен свой единый деловой стиль, который не подразумевает ношение галстуков. Как вы к этому относитесь? Вообще сегодня носить галстук пионеры – это обязательно?

Виктория Меннанова:

Носить галстук пионеру обязательно на торжественных мероприятиях. Как альтернатива галстукам у нас существуют пионерские значки. Языки пламени на этом значке означают единство, коллективизм. Пионерские галстуки, конечно, пионеры могут одевать не каждый день. Но зачастую, я сама наблюдаю, ребятам нравится носить пионерские галстуки. И они носят не только на торжественные мероприятия, носят и каждый день. И это радует, что они гордятся нашей символикой.

Где шьют галстуки? И вообще их можно купить в случае необходимости?



Виктория Меннанова:

Знаете, мы поддерживаем отечественного производителя. За рубежом мы не заказываем галстуки. Галстуки шьют на территории Республики Беларусь. Приобретает их центральный совет белорусской республиканской организации, и, конечно же, приобретают у нас все районные советы, областные советы белорусской республиканской пионерской организации.

Повязывание галстука хоть и не хитрая, но всё-таки наука. Вот я сейчас смотрю на галстук, и я не уверен в том, что смогу его завязать. Давайте проделаем такой эксперимент: вы на мне его завяжете.

Виктория Меннанова:

Вам предусмотрен всё-таки галстук лидера.

Вот что-то получилось. Что-то родное и знакомое. Теперь я чувствую себя пионером среди людей зрелого возраста, которому вновь повязали галстук. Я – лидер, тем более, что у меня два галстука. Будем продолжать разговор на равных, несмотря на разницу в возрасте. Раньше с пионерией были связаны какие-то движения. Тимуровское знаменитое. Различные акции – сбор макулатуры, металлолома. Сохранились такие советские традиции? Может, появилось что-то новое?

Виктория Меннанова:

Да, сохранились. Тимуровское движение существует у нас и сейчас. В частности мы планируем закрепить каждый тимуровский отряд за домами семейного типа.

С вашего позволения, я галстук всё-таки сниму. Я чувствую себя молодым. Как сейчас относится молодёжь, дети к пионерской организации. И вообще, какие иделы вы воспитываете у детей.

Виктория Меннанова:

Идеалы остались теми же. Добро, справедливость, мир. Не забываем и о тех традициях, которые существовали ранее.

Я сейчас слушал вас и вспомнил знаменитый советский мультфильм про крокодила Гену, где они с Чебурашкой совершали много добрых дел: собирали металлолом только ради того, чтобы их приняли в пионеры, чтобы доказать, что они этого достойны. Что сейчас нужно для того, чтобы стать пионером?

Виктория Меннанова:

В наших рядах сейчас самые достойные ребята. Я считаю, что у нас осознанно идут к этому делу.

То есть всё-таки желание стать пионером – желание добровольное? Я почему спрашиваю: бытует мнение, что в некоторых организациях туда загоняют насильно.

Виктория Меннанова:

Нет. Как я уже говорила, добровольно. И по своему личному опыту ребята сами прибегали и одно то, что им повяжут галстук и они будут его каждый день носить.

Раньше был клич пионеров: «Всегда будь готов!». Какой сейчас клич у современных пионеров и к чему они должны быть готовы?

Виктория Меннанова:

Девиз белорусской республиканской пионерской организации с 1990 года: «Пионер на благо всей Родине к добру и справедливости будь готов!». Ответ пионера: «Всегда готов!».

Ещё раз спасибо и с праздником вас.