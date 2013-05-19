Семейный очаг: истории счастливых отцов и брошенных детей

Новости Беларуси. Озгур бизнесмен из Турции. Он сам себе начальник, потому рабочий график составляет по собственному желанию. И пока мама маленькой Мариам на рабочем посту, все материнские заботы на плечах отца. Пеленки, распашонки, и даже подгузники. С последним папа справлялся не хуже мамы.

Озгур Зере:

Памперс - это мой опыт. Я менял памперсы много раз. В прошлом году я был с Мариам целый день.

Супруга вышла на работу фактически сразу из роддома. Через неделю после рождения дочери. Режим малютки у папы был на строжайшем контроле. Завтраки, обеды, прогулка, сон. На подстраховке, правда, дежурила няня, но старался папа все делать сам. И кажется, без особых хлопот.

Он уже умело поправляет прическу, еще чуть-чуть и научится плести косички. А вот с сиестой чем дальше, тем тяжелее.

Елена Каменева, няня:

Такого отца я вижу впервые. Он и готовит, и стирает, и убирает. Допустим, работает, Мариам что-то надо, он сразу идет.

Озгур Зере:

Я люблю детей и для меня проводить время с детьми не тяжело. Моя жена очень хорошая мама. Потому что хоть она работает много, она всегда обратит внимание на Мариам. И Мариам любит маму лучше, чем меня. Это наша семья. Спасибо.

А вот маленькая Валерия не помнит ни маму, ни папу. Девочка – воспитанница детской деревни SOS. Ее настоящую семью Лере заменила добрая тетя Люба, которую она ласково называет мамой, и еще шестеро таких же брошенных ребятишек. И чтобы выдавить одну, но может быть, самую главную для нее фразу, которая уже стала заветной мечтой, она сначала долго молчала, а потом зарыдала навзрыд, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Валерия Каршакевич, воспитанница детской деревни «SOS»:

Я хочу увидеть свою маму и сестеру.

Здесь они все нашли то, чего не смогли дать им биологические родители – внимание, спокойствие и ласку. В детской деревне – 12 семей. Это спасенные жизни и устроенные судьбы. И хотя почти все ребята носят разные фамилии, вместе они одна большая, дружная, и наверное, по-своему счастливая семья.

Любовь Полевик, родитель-воспитатель детской деревни «SOS»:

Они хоть из разных семей, но они братья и сестры здесь. Мы знаем, что родные бывают далеки друг от друга. А здесь мы учимся понимать друг друга, помогать в трудную минуту. Я на самом деле их люблю. Иногда бывает очень тяжело. Когда-нибудь, кажется, бросил бы и ушел. Но я давно с ними живу, я не представляю.

Не представляет она того, что однажды их уже бросили. Любовь – мама со стажем. Растит второе поколение. На всех одна, хоть и не родная, но за каждого ребенка переживает, будто за своего, не скрывая эмоций и слез.

Любовь Полевик:

Хочу, чтобы эти дети выросли счастливыми, чтобы поступили, чтобы все у них было хорошо.

Отсюда дети всегда могут вернуться в настоящую семью. Родителям дают второй шанс. Если они осознают, что смысл жизни в будущем их чад. Теперь ребята неохотно говорят о том, почему их бросили родители. Но любить их не перестают. И наверное не перестанут, даже тая в душе детскую обиду.

Диана Баникова, воспитанница:

Я скучаю по маме, хочу жить с мамой, а не здесь.

У Ольги здесь сын и дочь. Однажды она оступилась, но вернулась на исправленный путь. И уже второй год пытается восстановиться в родительских правах. А пока навещает детей у мамы Любы.

Ольга Плескач:

Приезжаю помогаю и приготовить, и подарки привожу естественно. Дети всегда ждут, что мама что-то привезет.

Семейная история Сергея началась почти семь лет тому. Когда поженились с супругой, казалось, это на всю жизнь. Появились дети. Но тихому семейному счастью мама троих чад предпочла бурное веселье со стаканом. Развели их быстро. Детей отдали Сергею. От жены не было вестей около полугода. А потом пришло письмо… из колонии.

Сергей Ивашенко:

В этом году она уже выходит. Письма пишет, но я не отвечаю. Домашний уют не сберегла. Не знаю, чего ей не хватало. Первое время было тяжеловато. Оле было 6 месяцев только. Надо было постоянно на руках носить.

Живут Ивашенко хоть и скромно, но здесь в каждой детали - душа, которой папа не чает и в своих наследниках. Сергей с малолетства приучает детей к труду и воспитывает в них настоящих семьянинов. Чтобы не получилось, так как у него.

Любовь, уважение, взаимопонимание. Эти ценности в его семье надежный фундамент. В определенный момент он не сломался. Хотя и было больно, страдания ведь оставляют душевные шрамы, но время все лечит, уверяет Сергей. Когда Сергей остался один с тремя детьми на руках, помогать приехали родители.

Любовь Ивашенко:

Ну а кто ж сыну поможет ,если не мать? Переживала, боялась, чтобы детей не забрали в приют. Конечно, горжусь сыном. Не каждый может воспитывать трое детей.

Маму дети почти не вспоминают. Младшая Оля ее и не помнит. Только один Димка спрашивает иногда, а для остальных и мама, и папа – это Сергей.

Светлана Рогач, многодетная мама:

Вот этот орден благодаря моим деткам. Есть желание жить, стремится, жить для детей в первую очередь.

Мамин орден для младшенькой теперь любимая игрушка. У Рогачей пятеро ребятишек. Они и не планировали, что у них будет семь Я, но уже не представляют жизнь без этой шумной компании.

Владимир Рогач:

Бывает периоды, когда приходится уезжать надолго. Сутки-вторые. И тянет домой. Чувствуешь, чего-то не хватает. Не хватает компании.

Светлана Рогач:

Самые дорогие в жизни люди – это дети, семья.

Для них – семья, и правда, смысл жизни, наполненный отнюдь не материальной помощью государства и льготными квадратными метрами, хотя и без этого никак. В семье, уверяют Рогачи, должны быть совершенно другие ценности - духовные. Ведь ничто не заменит домашнего уюта, согревающегося детским теплом. Ласка, забота, уважение и понимание – все это будто угольки поддерживают их семейный очаг.

Илья Рогач:

Я хочу, когда выросту, чтобы у меня тоже была большая дружная семья.

Жизнь каждого человека должна начинаться в семье. Не важно, какая она, большая или маленькая, без семьи не может строиться общество. Это как дерево без корней. Оно ведь погибнет. И как сказал кто-то из великих, семья - не ячейка государства, это и есть государство.