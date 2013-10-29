Валерий Меладзе разводится с супругой после 18 лет брака

Новости России. 5 ноября суд проведет подготовку к процессу по разводу певца Валерия Меладзе с супругой Ириной. Инициатор развода – Валерий Меладзе. Со слов артиста, семейная жизнь не сложилась.

Ответчица Ирина Меладзе на развод согласна. По информации пресс-секретаря Кунцевского суда Москвы, разногласий по разделу имущества и воспитанию детей у пока ещё семейной пары нет. У Ирины и Валерия Меладзе трое общих дочерей: 22-летняя Инга, 14-летняя Софья и 11-летняя Арина.



О расставании со своей законной супругой Ириной Валерий объявил еще летом 2009 года. Спустя несколько месяцев Меладзе рассказал о внебрачном семилетнем сыне Косте, которого родила ему экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.

Тогда в одном из интервью Меладзе признался: несмотря на существование второй семьи, в законном браке всё в порядке – никаких скандалов.

Валерий Меладзе, певец (в одном из интервью):

Да, наши отношения с Ириной изменились, но мы оба делаем все, чтобы дети не страдали. Никто не застрахован от подобных проблем, у многих случаются разлады в семье. Особенно у людей, которые много лет прожили вместе. Да, у меня есть сын, и моя жена давно это знает, мы обо всем давно поговорили. У нас нет никаких претензий друг к другу.

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