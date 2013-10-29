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Дворец детей и молодежи в дни осенних каникул подготовил для юных минчан развлекательную программу

29 октября 2013 18:48
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Новости Беларуси. Каникулы не для скуки. Дворец детей и молодежи подготовил для юных минчан серьезную развлекательную программу. Выставки, конкурсы и соревнования пройдут здесь в дни осенних каникул.

Состязаться будут участники клуба по трассовому автомоделизму и стрелки из пневматической винтовки. Померятся силами смогут и юные теннисисты.

Каждый ребенок здесь найдет увлечение по вкусу, на выбор представлены десятки кружков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Саида Вафина, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного Дворца детей и молодежи:
У нас очень разнообразная программа каникул. В этот раз мы проводим городскую неделю юных техников на осенних каникулах. В рамках этой недели очень много мероприятий, связанных именно с техническим творчеством детей.

# Куда отдать ребенка в Минске # Дети # Минский государственный дворец детей и молодежи # Саида Вафина

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