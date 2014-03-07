В агрогородке Улла Витебской области открыли детский дом семейного типа

Новости Беларуси. Достойное продолжение традиций для страны, замечательное начинание для района. В Бешенковичском районе открыли первый детский дом семейного типа. Мама здесь со стажем. Она уже поставила на ноги троих родных детей и приёмную дочь. Сегодня хозяйка нового дома занимается воспитанием пятерых ребятишек.

Антон:

Мои мечты сбылись. Я мечтал о «Монополии», о домино, о настольном хоккее. И мячики у меня все полопались. Еще два купили. Конструктор хороший, скакалки купили. Будто они читают мои мысли.

Радости Антона 6 марта не было предела. То, что давно занимало мысли ребёнка, наконец-то стало реальностью. Как и мамины любовь и ласка, которыми, впрочем, он никогда не был обделен. Чего не скажешь о других четверых малышах, которые уже стали братьями и сестрами мальчика. Их родная мама Антона, Ирина Адамович, взяла на воспитание в свою семью.

Влада:

Я хотела, чтобы у меня всегда была мама. Вот моя мечта сбылась.

Дима:

Нравится, потому что здесь красиво, добрая мама, очень весело. Много игрушек.

6 марта для Ирины и ее детей – особенный день: у большой семьи долгожданное новоселье. Государство не оставило их без внимания и подарило теплое и уютное жилье. Бюджету оно обошлось более чем в миллиард рублей. Но инвестиции в такое будущее всегда себя оправдывают. Отныне в этом большом доме слышны детские голоса. Здесь будут жить мама, и теперь уже пятеро ее детей. Ирина признается: слово «приемный» она не любит, все для нее равны.

Ирина Адамович, приемная мама:

Они попадают в нашу семью и мы сразу называем наши. Потому что так оно есть. Потому что я для этих деток становлюсь мамой, я их оберегаю, кормлю, ухаживаю, стираю. Они должны меня слушаться. Я выделяю и не отделяю этих деток от своих. Мы живем такой большой дружной семьей.

Леонид Степанов, первый заместитель начальника управления образования Витебского облисполкома:

Самая главная проблема детских домов и школ-интернатов, что ребенок живет в учреждении. И вот тих детских семейных отношений не формируется. И у нас были такие вещи, когда дети покидали интернатные учреждения, потом их дети возвращались в эти интернатные учреждения, и так по кругу. Мы хотим разорвать этот круг, чтобы ребенок воспитался в семье.

Наша героиня, многодетная мама, как никто другой понимает, какая важная миссия лежит на ее плечах. И готова бороться с трудностями, ведь она уже подняла на ноги четверых: старшая дочь, к слову, уже подарила женщине внука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.