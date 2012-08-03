Умер годовалый ребенок, сбитый неработающим водителем «Мерседеса» на парковке универсама в Минске

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Минске 1 августа около 20.30. 37-летний водитель Мерседес-Бенц 560, двигаясь задним ходом по парковке универсама «Таир» (ул. Алибегова, 13), совершил наезд на передвигавшегося на детском трехколесном велосипеде малыша возрастом 1 год 4 месяца и его 27-летнюю маму. Мальчик скончался в машине скорой помощи. Женщина была доставлена в 9 больницу Минска, откуда после оказания медицинской помощи отпущена, сообщает ctv.by.

Александр Герасимов, подполковник юстиции, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску:

В отношении данного водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Со слов водителя, в зеркала заднего вида он не видел пешеходов, а когда люди стали кричать «стой!», он растерялся и одновременно с педалью тормоза нажал и на педаль газа. Согласно данным медосвидетельствования, водитель был трезв.

Водитель Mercedes получил права в 2003 году. Он привлекался к административной ответственности 9 раз, в том числе за ДТП и непропуск пешеходов.

Опрошены свидетели чрезвычайного происшествия. Следователи планируют выявить причины и условия трагедии и дать квалифицированную правовую оценку по существу уголовного дела. Подозреваемый полностью признает свою вину, раскаивается в случившемся. В отношении него мера пресечения не избиралась.

C начала года в Беларуси в ДТП погибли 11 детей.