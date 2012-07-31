17-летний россиянин выиграл бесплатный курс языкового обучения в Праге

Новости Чехии. 17-летний юноша из Самары Алексей Безгласный интересуется наукой, в частности физикой и математикой, учится в школе им. А. Н. Колмогорова для одарённых детей при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Чешская компания GoStudy, работающая на базе Технического университета в Брно и занимающаяся подготовкой абитуриентов к поступлению в государственные и частные чешские вузы, каждый год проводит конкурс, в котором среди прочего разыгрывается и бесплатный языковой курс. Тому, кто желает принять в участие в конкурсе, нужно написать мотивационное письмо на тему: «Почему я хочу учиться в Чехии», сообщает ctv.by со ссылкой на «Пражский экспресс».

Инес Лахмар, консультант по образовательным программам GoStudy:

Мы реализуем платные языковые курсы для русскоговорящих абитуриентов. Но мы даём шанс тем ребятам, которые не имеют материальной возможности пройти курс обучения, стоимость которого составляет 4.300 евро. С этой целью и устраивается конкурс. Проводился он и весной этого года. Разыгрывалось несколько позиций. В частности годовой языковой курс в Праге, который проходит с октября до конца мая. 560 академических часов обучения чешскому! Победитель этого конкурса получает бесплатное обучение на языковом курсе и к тому же бесплатное проживание в общежитии в течение всего периода обучения. Фактически ребёнок делает визу и приезжает сюда. Родители ему дают деньги только на билет.

Нам понравилось, как и что он написал. Чувствовалось, что мальчик с головой, целеустремлённый. Много в его письме было описано разного порядка достижений, увлечений. Из того, как он это написал, было понятно, что он очень серьёзно относится к каждому из своих увлечений и старается добиться максимума в тех задачах, которые перед собой ставит. Очень юный, но очень целеустремлённый. И с парашютом прыгал, и наукой увлекается, и литературой. В общем, он выделялся среди остальных 15-ти, тоже очень интересных претендентов, поэтому было единодушно решено, что он и получит главный приз.

Особенно приятно, что специальность, которую выбрал Алексей, действительно редкая. Учиться на физико-математическом факультете Карлова университета очень сложно и для чехов. Продержаться там один семестр – уже большое дело. И если у Алексея, после нашего курса, получится на этот факультет поступить и, благодаря своей целеустремлённости, его закончить, – это будет и для Чехии большим плюсом, если после окончания он ещё и останется здесь работать.

Алексей Безгласный:

Я, конечно, очень счастлив. Учиться в Карловом университете с давних пор было моей заветной мечтой. Это один из немногих чешских вузов, где есть физико-математический факультет. Надеюсь, что больше никаких осложнений не возникнет и уже в августе я приеду в Прагу.

Алексей также собирается поступить в МГУ, где планирует обучаться по индивидуальной программе, параллельно учась на языковых курсах в Чехии.