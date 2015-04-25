Ребенок с восемью конечностями: аномалия или перерождение индуистского божества?

Новости Индии. В небольшом индийском городе Дамри Изри родился ребенок с четырьмя ногами и четырьмя руками. Врачи предполагают, что лишние конечности достались мальчику от неразвившегося эмбриона его брата-близнеца.

Как сообщает британское издание The Daily Mirror, ссылаясь на индийские источники, тысячи индийских верующих собрались в городке, чтобы посмотреть на ребенка с восемью конечностями и поклониться ему, как индуистскому Богу. Некоторые местные жители считают, что младенец является реинкарнацией бога Ганеши. В Индии многих богов изображают с множеством рук и несколькими головами. Ганеша является одним из самых почитаемых божеств в индуизме и изображается в виде слона с четырьмя руками.

Кунталеш Пандей (Kuntalesh Pandey), верующий:

Я проехал 72 мили, чтобы взглянуть на этого малыша.

Когда мой друг отправил мне его фото, я подумал, что это фотошоп. Но когда он сказал, что это на самом деле, я тут же поехал посмотреть на него вживую. О состоянии матери ребенка, Уреды Хатун, пока ничего не известно. В Индии такое происходит не впервые. Так, в 2007 году в городе Бангалор прооперировали девочку, также родившуюся с четырьмя руками и ногами. Ее назвали Лакшми - в честь четырехрукой богини процветания и удачи. Ребенок появился на свет как раз в день, посвященный чествованию четырехрукого индусского божества Вишну. Мать девочки, Пунам Татма, была уверена, что ее дочь является «чудом и перевоплощением» Вишну.