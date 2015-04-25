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Ребенок с восемью конечностями: аномалия или перерождение индуистского божества?

25 апреля 2015 18:46
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Новости Индии. В небольшом индийском городе Дамри Изри родился ребенок с четырьмя ногами и четырьмя руками.

Врачи предполагают, что лишние конечности достались мальчику от неразвившегося эмбриона его брата-близнеца.

Ребенок с восемью конечностями: аномалия или перерождение индуистского божества?-1

Как сообщает британское издание The Daily Mirror, ссылаясь на индийские источники, тысячи индийских верующих собрались в городке, чтобы посмотреть на ребенка с восемью конечностями и поклониться ему, как индуистскому Богу.

Некоторые местные жители считают, что младенец является реинкарнацией бога Ганеши.

В Индии многих богов изображают с множеством рук и несколькими головами. Ганеша является одним из самых почитаемых божеств в индуизме и изображается в виде слона с четырьмя руками.

Ребенок с восемью конечностями: аномалия или перерождение индуистского божества?-4

Кунталеш Пандей (Kuntalesh Pandey), верующий:
Я проехал 72 мили, чтобы взглянуть на этого малыша.
Когда мой друг отправил мне его фото, я подумал, что это фотошоп. Но когда он сказал, что это на самом деле, я тут же поехал посмотреть на него вживую.

О состоянии матери ребенка, Уреды Хатун, пока ничего не известно.

В Индии такое происходит не впервые. Так, в 2007 году в городе Бангалор прооперировали девочку, также родившуюся с четырьмя руками и ногами. Ее назвали Лакшми - в честь четырехрукой богини процветания и удачи. Ребенок появился на свет как раз в день, посвященный чествованию четырехрукого индусского божества Вишну. Мать девочки, Пунам Татма, была уверена, что ее дочь является «чудом и перевоплощением» Вишну.

Ребенок с восемью конечностями: аномалия или перерождение индуистского божества?-7

В прошлом году в Индии родился мальчик с 12-сантиметровым хвостом. Несмотря на то, что местные жители стали поклоняться ребенку как Богу, ему провели операцию по удалению атавизма. 

 

# Дети # Необычное

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