Ребенок с восемью конечностями: аномалия или перерождение индуистского божества?

Новости Индии. В небольшом индийском городе Дамри Изри родился ребенок с четырьмя ногами и четырьмя руками.
Врачи предполагают, что лишние конечности достались мальчику от неразвившегося эмбриона его брата-близнеца.
Новости Индии. В небольшом индийском городе Дамри Изри родился ребенок с четырьмя ногами и четырьмя руками.
Врачи предполагают, что лишние конечности достались мальчику от неразвившегося эмбриона его брата-близнеца.
Как сообщает британское издание The Daily Mirror, ссылаясь на индийские источники, тысячи индийских верующих собрались в городке, чтобы посмотреть на ребенка с восемью конечностями и поклониться ему, как индуистскому Богу.
Некоторые местные жители считают, что младенец является реинкарнацией бога Ганеши.
В Индии многих богов изображают с множеством рук и несколькими головами. Ганеша является одним из самых почитаемых божеств в индуизме и изображается в виде слона с четырьмя руками.
Кунталеш Пандей (Kuntalesh Pandey), верующий:
Я проехал 72 мили, чтобы взглянуть на этого малыша.
Когда мой друг отправил мне его фото, я подумал, что это фотошоп. Но когда он сказал, что это на самом деле, я тут же поехал посмотреть на него вживую.
О состоянии матери ребенка, Уреды Хатун, пока ничего не известно.
В Индии такое происходит не впервые. Так, в 2007 году в городе Бангалор прооперировали девочку, также родившуюся с четырьмя руками и ногами. Ее назвали Лакшми - в честь четырехрукой богини процветания и удачи. Ребенок появился на свет как раз в день, посвященный чествованию четырехрукого индусского божества Вишну. Мать девочки, Пунам Татма, была уверена, что ее дочь является «чудом и перевоплощением» Вишну.
В прошлом году в Индии родился мальчик с 12-сантиметровым хвостом. Несмотря на то, что местные жители стали поклоняться ребенку как Богу, ему провели операцию по удалению атавизма.