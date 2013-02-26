Проект для детей с особенностями психофизического развития и их родителей «Социальная передышка» появился в Гомельской области

Новости Беларуси. Гомельская область – первый регион, где стала доступна «Социальная передышка». У родителей, которые воспитывают детей с особенностями психофизического развития, появилась возможность отдыха: от двух до 28 дней. В течение этого времени ребенку предоставят заботу и уход. А родители, пользуясь передышкой, могут заняться накопившимися делами. Год назад подобная практика была внедрена в Минске.

Людмила Георгиевна для внучки с рождения – и мать, и отец, и личный врач. 24 часа в сутки, 365 дней в году, 10 лет кряду. Об отдыхе женщина и не мечтает. Главная забота сегодня – ремонт после недавнего переезда. К сожалению, 10-летняя Алина в этом не помощница, скорее, наоборот.

Людмила Климович, опекун ребенка-инвалида:

Хочется, конечно, ремонт закончить. Алину бы на месяц в санаторий или в реабилитационный центр какой-нибудь отправить.

В обычный санаторий Алину не отправить – девочке нужны особый уход и внимание. Однако теперь шанс закончить ремонт у Людмилы Георгиевны все же появился. Помощь всем нуждающимся предложили специалисты Бабичской вспомогательной школы-интерната. Оставить на несколько дней или недель под присмотром опытных педагогов и медиков здесь можно детей от 7 до 18 лет.

Екатерина Клименко, врач-дефектолог Бабичской вспомогательной школы-интерната:

Здесь класс, где дети занимаются, хозблок, туалет, спальни, игровая зона, где дети могут провести время, погулять.

С помощью наших специалистов, наших упражнений и любви к детям, я думаю, все получится и все будет достаточно хорошо. Детям будет удобно здесь и комфортно. И родители, думаю, будут тоже рады привозить сюда своих детей.

Бесплатная услуга предполагает временное круглосуточное пребывание в учреждении. Здесь ребенок не только включается в общий образовательный процесс, но и учится творить в многочисленных мастерских. Воспитанники школы рисуют, лепят, вышивают и даже создают рыцарские доспехи в реальную величину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Попович, директор Бабичской вспомогательной школы-интерната:

В школе создана материальная база, имеется штат высокопрофессиональных специалистов. Это и педагоги, и психологи, и медицинский персонал. Наша школа не случайно попала под этот проект.

Воспитывать ребенка-инвалида очень тяжело. И порой даже самая незначительная помощь людей со стороны, думаю, будет очень кстати.

Социальная передышка для родителей в течение года может составить от двух до 28 дней. К сожалению, возможности школы небезграничны: в месяц смогут принять не более пяти детей. Первых гостей в школе ждут уже первого марта.