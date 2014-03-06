Как правильно выбрать детский сад? Он должен быть государственным или частным? Мнения специалистов и мам

При всей актуальности демографической проблемы, страна оказалась не готова принять на воспитание в разы большее количество детей. Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, число учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования на конец 2012 года, в стране составляло 4564 единицы — это на 100 яслей, садиков и центров развития меньше, чем 10 лет назад.

На содержание ребенка в дошкольном учреждении из бюджета страны выделяется достаточно много средств. Какое-то количество финансов благополучно за время препровождения ребенка в саду вкладывают родители. Ели учесть, что многие садики были построены лет 30 назад, логично, что сейчас они требуют не то что косметического, а капитального ремонта. Это еще одна статья расходов бюджета, именно поэтому государственная политика сейчас направлена на развитие учреждений дошкольного образования как государственной, так и частной форм собственности. В частности, нормативные правовые акты в области образования предусматривают расширение услуг на платной основе, а требования к качеству образования и укреплению здоровью ребенка, его разностороннему развитию у государственных и частных детсадов абсолютно совпадают. И белорусские родители сегодня уже готовы вкладывать немалые деньги в садовское детство собственных чад.

Государственные или частные сады, этот вопрос обсудили в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Был выбор: государственный детский сад или частный?

Алена Высоцкая, бизнес-вумен, многодетная мама:

Был, мы много думали но все-таки верх взяло удобство расположения сада и плюс на сегодняшний момент система детского сада государственного устоявшаяся и проверенная. И если ты сумел наладить контакт и так повезло, что прекрасные воспитатели с твоим ребенком общаются, прекрасный коллектив в саду, то детям обеспечено комфортное пребывание там.

Что касается частных садов, то не всегда знаешь, кто это, что это, в общем, мы не стали рисковать, мы пошли в обычный детский сад.

В какой-то момент Вы пожалели, что Ваш ребенок не в частном детском саду?

Галина Битно, педагог, автор методических разработок для детей младшего школьного возраста:

В государственном саду не хватало нянечек, воспитатели были заняты не своими прямыми обязанностями: они носили еду, они мыли и т. д, а дети в это время чем хотели, тем и занимались. Это не их вина, это беда и я не знаю, как ее решить, я ходила к заведующей, положение исправлялось, но ненадолго. Это что касается моих детей. Что касается внуков, тут было по-разному. В частный ходили тоже. Там питание хорошее, там занимаются оздоровлением, они ходят босиком, но образованию внимания никакого. Пошли в детский сад обыкновенный, в государственный, там есть свои недостатки. Поэтому однозначного решения нету.

Особенности в развитии детей, страдающих аутизмом. Наверное, их не с распростертыми объятиями ждут в детских садах. Есть ли какие-то проблемы в этой области и как они решаются?

Татьяна Пивоварчик, директор центра коррекционного развития:

Она развита, но в последнее время это вся система еще больше развивается и тут достаточно большое внимание уделяется. Создана система специального образования, которая в каждом районе своя. Что касается города Минска, то в каждом районе города она тоже отличается и она гибкая, то есть она очень мобильная, она может изменяться буквально каждый год.

Сейчас специальным образованием охватываются дети от 0 до 18 лет. Приоритетом стало оказазние именно ранней комплексной помощи и в данном случае заказ родителей и заказ государства совпадает, потому что, чем раньше начинаешь работу с детьми с особенностями в развитии, тем и результаты будут выше.

В каком возрасте обычно в ваш центр приводят детей?

Татьяна Пивоварчик:

Сейчас основными детьми, с которыми к нам обращаются, являются дети до 3 лет. С 1,5 лет до 3 лет родитель уже задает вопрос, развивается ли ребенок в соответствии с возрастом.

Эти дети могут потом придти учиться в обычную школу, хотя бы какая-то их часть?

Татьяна Пивоварчик, директор центра коррекционного развития:

Конечно, сейчас есть учреждения специального образования. Очень широко развивается система интегрированного обучения и воспитания. Родители детей с особенностями в развитии именно заинтересованы в том, чтобы их дети тоже пошли и общались с нормально развивающимися сверстниками.

Какие первые звоночки, чтобы родители как-то забили сигнал тревоги, обратились к специалистам, что ребенок развивается как-то не так?

Татьяна Пивоварчик:

Медики определяют даже при рождении, уже тогда появляются какие-то факторы риска в развитии ребенка. Специалисты, педагоги и родители, если будут внимательно относиться и следить, то есть критерии и для 2 месяцев, 3 месяцев, не говоря уже о 5- 6 годах, школьном возрасте.

Процесс адаптации в новом коллективе может быть непростым вне зависимости от материальной базы детского сада. Чтобы первый поход к сверстникам для малыша стал приятным событием, можно воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

До поступления в детский сад обеспечьте ребенку возможность общаться ребенку со сверстниками.

Позаботьтесь о том, чтобы режим вашего малыша совпадал с детсадовским.

Заранее посетите детский сад вместе с ребенком, поиграйте на площадке, познакомьтесь с детьми и воспитателем.

В первый день посещения садика настройте ребенка, что у него начинается новая жизнь, полная ярких впечатлений, а дома можете даже устроить праздник по этому поводу.

Оксана Гринько, психолог, руководитель центра детского развития:

В детских садах есть адаптационные программы. Если родители заинтересованы, они приходят. Туда включается и физкультурные занятия, и музыкальные. Это занятия для тех, кто еще только пойдет в детский сад. Для них составляется расписание, эти родители приходят с детками и занимаются только ими, то есть они посещают группы, ходят на занятия, идут к психологу. Это шикарно, ребенок может привыкнуть за это время к детскому саду.

Алена Высоцкая:

Воспитатели — самое главное звено в детском саду. Совершенно не важно — есть там бассейн или нет, какого цвета там стены, насколько дорог там ремонт. Самое главное, какие там люди. Но нам очень легко рассуждать и говорить, что воспитатель должен то, воспитатель должен то. Да, очень здорово, что они начинали карьеру с призвания, с любви к этой профессии. Но когда в группе 30 детей, когда оплата труда достаточно низкая, я считаю, что это просто подвиг, что они продолжают работать в детских садах.

Я бы хотела обратиться к родителям. Это и на моем опыте пройдено. К сожалению, многие родители не хотят поддерживать, ведь мы же, родители, нас много, а воспитателей 2-3. В принципе, мы можем объединить усилия в том, чтоб дать для начала эмоциональную поддержку, мы уважаем их труд, им мы доверяем самое дорогое — наших детей. Более того, я за то, чтобы все-таки по праздникам, по каким-то поводам родители в том числе и материально объединяли усилия для того, чтобы поздравлять как-то достойно. Я слышала высказывание, что это похоже на подкуп, но, я считаю, это не так. На самом деле, я считаю, это более, чем этично. И сегодня есть много удобных способов подарить подарки воспитателям так, чтоб они сами потом пришли, например, с прекрасным сертификатом, купив то, что им нужно, потому что все-таки ситуация сегодня сложная с этим. Я призываю родителей, которые сегодня нас видят: пожалуйста, обратите внимание на ваших воспитателей, помогите им любить ваших детей больше.

Галина Битно:

Мне кажется, что детский сад - это не только место пребывания, пока мама на работе и не только адаптация. Как правило, там такой большой адаптации к школе нет. Я учитель начальных классов, я знаю, какие они приходят в первый класс. Хотелось бы, чтобы была преемственность, чтобы это была преемственность сада и школы, чтобы сады знали, что им нужно, а школы туда тоже спустились. Хотелось бы, чтоб дети больше играли в образовательные игры. Дети в игре, когда есть мускульная активность, у них другое освоение. Мне хочется, чтобы родители дома с детьми играли, а не садили их к компьютеру.

Детский сад - не отдых для родителей, а начало долгой и кропотливой работы.