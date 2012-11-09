Итальянская белоруска Каролина - малышка месяца CTV.BY

Каролина - девочка необычная. Папа - молдованин, мама - белоруска, а родилась и живет малышка в итальянском городе Гроссето, где познакомились и поженились ее родители, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ирина Глодя, мама:

Каролине 5,5 месяцев. Она уже умеет сидеть, правда с помощью родителей, и играть. Очень любит слушать музыку.

Несмотря на место рождения, Каролина настоящая белоруска - такое у нее гражданство, да и крестили малышку на родине мамы. А вот предпочтения у девочки поистине итальянские! Например, любимое блюдо Каролины - паста.

Ирина Глодя:

Больше всего Каролина любит кушать!

И действительно - итальянцы на аппетит не жалуются. И Каролине есть, с кого брать пример. Итальянские приятели нередко заглядывают в гости к белорусско-молдавской семье.

Итальянцы балуют девочку вниманием и постоянно спрашивают, как дела у «принцессы Каролины». Ответить пока девочка не может, а вот поздороваться - запросто! «Чао» - ее первое итальянское слово. И это не предел, ведь впереди у активной любознательной малышки месяца CTV.BY целая жизнь!