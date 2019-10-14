«Хочется каждому из них успеть подарить какую-то радость». История о SOS-маме, которая воспитывает детей-сирот

Диана Галех, корреспондент:
В «SOS-Детской деревне Боровляны» 10 домов. В каждом из них День матери ждут с особым трепетом.
Диана Галех, корреспондент:
В «SOS-Детской деревне Боровляны» 10 домов. В каждом из них День матери ждут с особым трепетом.
В доме №3 мальчишки не спят с самого утра – готовят подарки к празднику. Бумага, цветные карандаши, фломастеры – весь спектр красок, чтобы передать эмоции самому главному человеку в жизни.
Светлана работает в Детской деревне уже 5 лет. Как признается женщина, сюда привело сердце. Педагог по образованию, всю жизнь посвятила себя воспитанию детей. Вырастила дочь и в ближайшее время готовится стать бабушкой. Теперь в списке её статусов еще и SOS-мама.
Светлана Хацкевич, SOS-мама:
Всегда и в горе, и в радости мы со своими детьми здесь в доме. Есть помощница, которая приходит нам помогать по дому.
В SOS-семье Светланы 6 детей. Двое старших сейчас ушли в школу, младшие готовятся к урокам и помогают маме по дому. Работа SOS-мамы – круглосуточная. С детьми Светлана проводит 24 часа в сутки. Вместе играют, занимаются, обустраивают быт. Плачут и смеются, грустят и радуются успехам друг друга.
Как признается женщина, к каждому ребенку нужно найти подход. За плечами детей – непростой жизненный опыт, главное – помочь им адаптироваться и создать атмосферу настоящей семьи.
Светлана Хацкевич:
Мама – это очень как-то трепетно, это самое приятное, но это очень ответственно, потому что это чужие детские жизни. Хочется каждому из них успеть подарить какую-то радость.
Сегодня в Беларуси насчитывается 5 детских деревень и один детский городок. В каждой SOS-семье живет по 5-7 человек. Такая модель успешно себя зарекомендовала не только в нашей стране, но и по всему миру.
Ирина Курилюк, директор «SOS-Детская деревня Боровляны»:
Это не только осознанное решение стать родителем-воспитателем, но и это еще человеческая мудрость. Нужно понимать, что когда они приобретают маму или родителей, они не могут у них снова пропасть через несколько лет, это люди, настроенные на долгую работу с детками.
День матери в «SOS-Детской деревне Боровляны» – главный праздник. К нему здесь готовились заранее. Всех ждет праздничный концерт в уютной, семейной атмосфере. И конечно, будет много теплых слов и поздравлений мамам, для которых чужих детей не бывает.