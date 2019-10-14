«Хочется каждому из них успеть подарить какую-то радость». История о SOS-маме, которая воспитывает детей-сирот

Диана Галех, корреспондент:

В «SOS-Детской деревне Боровляны» 10 домов. В каждом из них День матери ждут с особым трепетом.

В доме №3 мальчишки не спят с самого утра – готовят подарки к празднику. Бумага, цветные карандаши, фломастеры – весь спектр красок, чтобы передать эмоции самому главному человеку в жизни.

Светлана работает в Детской деревне уже 5 лет. Как признается женщина, сюда привело сердце. Педагог по образованию, всю жизнь посвятила себя воспитанию детей. Вырастила дочь и в ближайшее время готовится стать бабушкой. Теперь в списке её статусов еще и SOS-мама. Светлана Хацкевич, SOS-мама:

Всегда и в горе, и в радости мы со своими детьми здесь в доме. Есть помощница, которая приходит нам помогать по дому.

В SOS-семье Светланы 6 детей. Двое старших сейчас ушли в школу, младшие готовятся к урокам и помогают маме по дому. Работа SOS-мамы – круглосуточная. С детьми Светлана проводит 24 часа в сутки. Вместе играют, занимаются, обустраивают быт. Плачут и смеются, грустят и радуются успехам друг друга.

Как признается женщина, к каждому ребенку нужно найти подход. За плечами детей – непростой жизненный опыт, главное – помочь им адаптироваться и создать атмосферу настоящей семьи. Светлана Хацкевич:

Мама – это очень как-то трепетно, это самое приятное, но это очень ответственно, потому что это чужие детские жизни. Хочется каждому из них успеть подарить какую-то радость.

Сегодня в Беларуси насчитывается 5 детских деревень и один детский городок. В каждой SOS-семье живет по 5-7 человек. Такая модель успешно себя зарекомендовала не только в нашей стране, но и по всему миру. Ирина Курилюк, директор «SOS-Детская деревня Боровляны»:

Это не только осознанное решение стать родителем-воспитателем, но и это еще человеческая мудрость. Нужно понимать, что когда они приобретают маму или родителей, они не могут у них снова пропасть через несколько лет, это люди, настроенные на долгую работу с детками.