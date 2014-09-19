12-летний школьник из Речицы лишился зрения в результате взрыва петарды

Новости Беларуси. Трагедия в Речице. От взрыва петарды там пострадал мальчик.
12-летний школьник в компании друзей привел в действие небезопасный снаряд. В результате этого ребенок лишился зрения.
В тяжелом состоянии его доставили в офтальмологическое отделение Гомельской больницы. Сейчас медики борются за жизнь пациента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности произошедшего, а также то, где несовершеннолетние взяли петарды, выясняет милиция.
Людмила Бубен, заведующая детского офтальмологического отделения областной специализированной больницы Гомеля:
Травмы серьезные: ожог кожи лица второй степени, ожог роговицы обоих глаз. В данной ситуации можно восстановить зрение, но все индивидуально. В среднем как минимум две недели понадобиться для лечения.