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12-летний школьник из Речицы лишился зрения в результате взрыва петарды

19 сентября 2014 12:53
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Новости Беларуси. Трагедия в Речице. От взрыва петарды там пострадал мальчик.

12-летний школьник в компании друзей привел в действие небезопасный снаряд. В результате этого ребенок лишился зрения.

В тяжелом состоянии его доставили в офтальмологическое отделение Гомельской больницы. Сейчас медики борются за жизнь пациента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности произошедшего, а также то, где несовершеннолетние взяли петарды, выясняет милиция.

Людмила Бубен, заведующая детского офтальмологического отделения областной специализированной больницы Гомеля:
Травмы серьезные: ожог кожи лица второй степени, ожог роговицы обоих глаз. В данной ситуации можно восстановить зрение, но все индивидуально. В среднем как минимум две недели понадобиться для лечения.

# Дети # Взрыв пиротехники, фейерверк # Людмила Бубен

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