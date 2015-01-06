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Военный автомобиль и автобус с солдатами столкнулись в Украине: 12 человек погибли, около 20 ранены

06 января 2015 07:46
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Новости Украины. На востоке Украины произошло крупное ДТП. Погибли 12 военнослужащих. Около 20 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальной информации, столкнулся военный автомобиль и автобус для перевозки солдат. Авария произошла из-за тяжелых погодных условий. Детали и обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Наблюдатели из международной организации ОБСЕ сообщили, что обстановка на Донбассе стабилизировалась. Ранее появилась информация о локальных перестрелках в Донецке и еще нескольких городах на востоке страны.

# Аварии # авто # Авария в Украине

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