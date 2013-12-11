Водитель Toyota, взбешённый поведением пешеходов, раздавил 18-летнего юношу и протащил его тело полтора километра

Новости России. Чудовищный инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. По словам очевидцев, компания молодых людей переходила дорогу в неположенном месте и едва не попала под колёса автомобиля Toyota Camry. Когда машина остановилась, пешеходы стали выкрикивать в адрес водителя нецензурные слова.

Пассажиры Toyota не выдержали: выскочили из автомобиля и принялись решать конфликт с помощью кулаков. Через несколько секунд водитель иномарки начал движение и направил автомобиль прямо в дерущуюся компанию. Под колёса попал 18-летний парень. Водитель несколько раз переехал его и, резко дав по газам, уехал.

Как сообщают российские СМИ, тело зацепилось за машину. Свою жертву водитель протащил почти полтора километра.

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве (LifeNews):

Сотрудники московской полиции установили личность владельца автомашины, который после драки сбил молодого человека и протащил его тело несколько сотен метров. Главное управление МВД России по Москве предлагает 21-летнему жителю столицы добровольно явиться в ближайший отдел полиции.

Шокирующие происшествие произошло в прошлом году в Минске. На улице Некрасова водитель пересёк двойную сплошную и за это подвергся нападению двух мужчин. Недопустимое поведение водителей зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей. На записи видно, что около 12.30 «Ауди А4» пытался по правой стороне опередить поток автомобилей. Однако затем водитель, поняв бесперспективность своего намерения, выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию. Совершив опасный обгон, он вынудил затормозить «Форд». На перекрестке с улицей Беды из последней машины вышли двое мужчин, направились к «Ауди» и, открыв двери, начали избивать водителя. После этого один из нападавших взял из «Форда» какой-то предмет и погнался за жертвой. Автор видеоролика уточнил, что водитель «Ауди» «брызнул спреем», а в руках водителя «Форда» был молоток (смотрите видео).

