Во время чемпионата мира-2014 болельщикам запрещено парковать машины у «Минск-Арены»

Новости Беларуси. В Минске определили места для размещения автомобилей болельщиков и участников чемпионата мира по хоккею.

Возле главных спортивной площадки «Минск-Арена» могут располагаться только автобусы и личные авто хоккейных команд, журналистов, медиков и спасателей.

Болельщики припарковать свои автомобили смогут на улицах Тимирязева и Ташкентской.

Кроме того, обе спортивные площадки на время мирового первенства свяжет специальный автобусный маршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Конечно, не все зарубежные гости будут прилетать в Минск на самолетах. Многие приезжают на личном автотранспорте. Поэтому как минчанам, так и зарубежным гостям стоит знать следующую информацию: парковка возле «Минск-Арены» будет организована непосредственно для служебного транспорта. Это автобусы хоккейных команд, машины журналистов, кареты скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС, ГАИ. Парковка же для остальных водителей будет находиться вблизи по улице Тимирязева.