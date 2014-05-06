Прямой эфир

Во время чемпионата мира-2014 болельщикам запрещено парковать машины у «Минск-Арены»

06 мая 2014 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске определили места для размещения автомобилей болельщиков и участников чемпионата мира по хоккею.

Возле главных спортивной площадки «Минск-Арена» могут располагаться только автобусы и личные авто хоккейных команд, журналистов, медиков и спасателей.

Болельщики припарковать свои автомобили смогут на улицах Тимирязева и Ташкентской.

Кроме того, обе спортивные площадки на время мирового первенства свяжет специальный автобусный маршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Конечно, не все зарубежные гости будут прилетать в Минск на самолетах. Многие приезжают на личном автотранспорте. Поэтому как минчанам, так и зарубежным гостям стоит знать следующую информацию: парковка возле «Минск-Арены» будет организована непосредственно для служебного транспорта. Это автобусы хоккейных команд, машины журналистов, кареты скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС, ГАИ. Парковка же для остальных водителей будет находиться вблизи по улице Тимирязева.

# Чемпионат мира по хоккею # авто # Татьяна Харлинская

Другие новости рубрики

Все новости
Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе, два человека – в больнице
05 мая 2014 13:56

Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе, два человека – в больнице

Минский проспект Дзержинского 2 мая открылся для всех видов транспорта
02 мая 2014 19:11

Минский проспект Дзержинского 2 мая открылся для всех видов транспорта

На СТО в Минске не хотели возвращать владельцу документы на машину. Благодаря СТВ проблема решилась за 10 минут
01 мая 2014 09:34

На СТО в Минске не хотели возвращать владельцу документы на машину. Благодаря СТВ проблема решилась за 10 минут