Виновнику ДТП в Витебской области, по вине которого погибли 4 женщины-врача, огласили приговор – 7 лет лишения свободы

Новости Беларуси. В Шумилино огласили приговор водителю-виновнику ДТП, в котором в мае этого года погибли 4 женщины-врача. Вердикт суда – 7 лет лишения свободы в условиях поселения.

Напомним, резонансное ДТП произошло 23 мая в Шумилинском районе. На автомобиле «скорой помощи» пятеро врачей Полоцкой центральной больницы ехали в Витебск на конференцию. Но по пути машину пришлось остановить на обочине из-за неисправности в моторном отсеке. По роковому стечению обстоятельств именно в тот момент в автомобиль с медработниками сзади на полном ходу врезалась груженая фура.

Жуткое ДТП унесло жизни четырех человек. Одна женщина чудом выжила. Как выяснили следователи, авария произошла из-за того, что водитель грузовика превысил скорость и не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Селиханов, государственный обвинитель, заместитель начальника отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Витебской области:

Суд принял все доказательства, которые представила сторона обвинения, согласился с предложенной квалификацией и мерой наказания. И назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы в колонии поселения для лиц, совершивших преступления по неосторожности, и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Галина Федорова, сестра погибшей:

Моя родная сестра погибла, и я не знаю, что мне сказать. Это просто несправедливо. Я считаю, что он за 4 эти прекрасные женщины, он должен отсидеть семь лет за каждую.