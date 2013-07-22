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В Витебске «скорая» насмерть сбила молодого человека

22 июля 2013 11:43
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Новости Беларуси. Ночью 21 июля в Витебске машина «скорой помощи» сбила молодого человека. В результате ДТП мужчина погиб на месте, сообщает ctv.by.

Установлен виновник ДТП. Это 59-летний витебчанин. Он сбил 23-летнего молодого человека, когда тот переходил дорогу вблизи пешеходного перехода. Причём, водитель двигался без включённых проблесковых маячков и звуковой сигнализации.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 317 УК РБ: «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть человека. В настоящее время следователями уже назначены необходимые криминалистические экспертизы. В материалах уголовного дела документально подтверждено, что водитель скорой помощи был трезв.

За первое полугодие 2013 года в Беларуси в ДТП погибли 82 человека, 188 получили травмы и увечья, сообщает БелТА.

ДТП с участием машин «скорой помощи» - не редкость. В мае 2013 года страшная авария произошла в Шумилинском районе, на автодороге Витебск-Полоцк: грузовой автомобиль наехал на машину «скорой помощи». 4 медиков погибли, одна женщина была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сам виновник ДТП не пострадал. (смотрите видео)

# Аварии # Инна Горбачева # авто # Авария с машиной скорой помощи # Управление СК РБ по Витебску

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