В Сморгонском районе «Ауди» раздавил мужчину, который на спор лёг на проезжую часть

Новости Беларуси. Семейная пара возвращалась домой от гостей. Пытаясь успеть на маршрутку, они пошли по дороге. В какой-то момент 45-летний мужчина предложил супруге спор.

Пресс-служба ГАИ Гродненской области:

Как позже рассказала жена потерпевшего, у них с мужем было хорошее, беззаботное, веселое настроение. Они шли по дороге, падая в сугробы. Позже возник спор. Супруг лег на проезжую часть и сказал что-то вроде того: «Не веришь, я буду лежать на дороге и со мной ничего не случится?»

К несчастью, спор мужчина проиграл, за что и поплатился жизнью. На проезжей части появился автомобиль «Ауди». Водитель заметил лежавшего на дороге мужчину слишком поздно. Смерть наступила мгновенно.