В результате массовой скупки автомобилей в России в конце 2014 года в Беларусь попали машины с криминальным прошлым

Новости Беларуси. В конце декабря белорусы массово приобретали новые машины в России. Иномарка там стоила вдвое дешевле, чем на отечественном рынке. Зачастую покупатели даже и не догадывались, что под видом новенького авто берут «кота в мешке». При регистрации в Беларуси выяснялось, что среди таких машин были и угнанные автомобили. В итоге ни денег, ни покупки.

Евгений за новым «железным конем» в Златоглавую отправился в надежде прилично сэкономить. За подержанную иномарку российский продавец выставил цену практически вполовину ниже, чем на отечественном авторынке. Но оказалось, что машина с привлекательным ценником – «продукт криминального бизнеса». Правда, выяснить это удалось только при перерегистрации автомобиля в Беларуси.

К слову, гражданин Котиков, якобы продавший машину, и вовсе оказался вымышленной личностью.

Евгений, пострадавший:

Техпаспорт поддельный, «генералка» тоже поддельная с помощью какой-то электропечати. Человека, который в техпаспорте, вообще нет ни в Беларуси, ни в Бресте. Выдуманные имя и фамилия. Правда, адрес не смутил, потому что улица Орловская, 43 у нас есть.

Вот уже несколько месяцев на спецстоянке милиции стоит престижный внедорожник. Машина, ввезенная из России, так и не получила «белорусское гражданство». Эксперты установили: здесь не просто подделан техпаспорт – перебит и кузовной номер. А само авто в соседней стране и вовсе числится в угоне.

Специалисты говорят: этот случай далеко не единичный.

Сергей Зайцев, заместитель начальника Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Недавно в МРЭО ГАИ обратился гражданин, который купил автомобиль в Российской Федерации. При более детальном осмотре самих знаков было установлено, что знаки имеют разногласия, они «пляшут».

В конце 2014 года из-за разницы курса валют автомобили было выгодно покупать в России. Польза для кошелька очевидна, но под видом новеньких иномарок в республику хлынули битые и угнанные авто.

В продаже оказываются машины, которые числятся в угоне, авто, за которые первые владельцы не выплатили кредиты, не погасили задолженности и просрочки.

Владимир Николаев, начальник межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Брестского облисполкома:

В 2015 году были случаи, когда обращались граждане Республики Беларусь. Приобретали в России транспортные средства с белорусскими документами, прибывали в РЭО, потому что в документах указан адрес в Бресте. И выяснялось в ходе осмотра, что такое транспортное средство не регистрировалось, документы на это транспортное средство не выдавались. В дальнейшем по базам устанавливалось, что это транспортное средство ввезено на территорию Таможенного союза в обход таможенного законодательства.

Соотечественники переживают очередной автомобильный бум. Ситуацией на валютном рынке в соседней стране сегодня не поспешил воспользоваться разве что ленивый. Правда, гарантий, что купленный «кот в мешке» все же станет вашим «железным конем», никто не дает. Каждый третий автомобиль оказывается с криминальным прошлым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.