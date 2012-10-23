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В Минске задержали пьяного инструктора автошколы

23 октября 2012 17:39
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Новости Беларуси. Сегодня днём на улице Якубовского инспекторы ГАИ задержали мастера производственного обучения одной из столичных автошкол. Мужчина вез троих курсантов на площадку для сдачи внутреннего экзамена по вождению.

Учебный автомобиль привлёк внимание патрульной машины. При прохождении теста на алкоголь, сотрудники ГАИ зафиксировали у инструктора превышение нормы в два раза.

Теперь ему и автошколе, в которой он вероятно уже не будет работать, грозят весомые штрафы. К слову, двое курсантов успели всё-таки сдать внутренний экзамен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Кондратов, мастер производственного обучения вождению:
Мы вчера отмечали День Рождения. Немножко больше позволили себе.

Алексей Миленский, старший инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района Минска:
Водителю грозит лишение – 3 года и административный штраф. Данная автомашина, поскольку принадлежит не частному лицу, а предприятию, будет наказано и должностное лицо, которое допустило к управлению данного водителя в состоянии алкогольного управления.

# авто # ГАИ

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