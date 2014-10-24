В Минске сгорел автомобиль: вместо того, чтобы вызвать МЧС, очевидцы снимали происшествие на мобильные телефоны

Новости Беларуси. Людская чёрствость или психология современного человека? Накануне вечером в Минске на проспекте Независимости загорелся автомобиль. Легковушка буквально полыхала, однако никто из очевидцев, а их было несколько десятков человек, не вызвал спасателей. В МЧС позвонил сотрудник ГАИ, который проезжал мимо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Я возвращалась домой на автомобиле, увидела огромную автомобильную пробку, так же то, что горит машина. И первое, что я решила сделать, это, конечно, позвонить спасателям, оказалось, что это был первый звонок. Что меня больше всего удивило в этой ситуации как человека то, что там была огромное количество очевидцев, которые вместо того, чтобы вызвать спасателей или сотрудников ГАИ, просто снимали факт как горит автомобиль на свои мобильные телефоны для того, чтобы, видимо, впоследствии выложить в социальные сети и поставить лайк.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, однако автомобиль выгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Многие люди, обнаружив ЧС, став свидетелем, попросту начинают снимать на мобильный телефон вместо того, чтобы позвонить нам и сообщить об этом, думая, наверное, что это кто-то сделал, однако оказывается так, что куча видео, фотографий уже появляется в сети, а на 101 еще никто о ЧС не сообщал. Хотел бы еще раз обратится к гражданам с просьбой при обнаружении ЧС незамедлительно звонить спасателям и сообщать об этом по телефону 101 либо 112.