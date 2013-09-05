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В Минске появились новые дорожные знаки для родителей

05 сентября 2013 19:56
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Новости Беларуси. Ноу-хау в сфере детской безопасности. В столице активно внедряют дорожные знаки для родителей.

Экспериментальную табличку «Служите примером своему ребенку» установили на улице Могилевской. Здесь интенсивный дорожный трафик, и дети нередко попадали под колеса автомобилей.

По задумке инспекторов, такие знаки, в первую очередь, должны привлечь внимание родителей. Взрослые зачастую игнорируют правила дорожного движения, а дурной пример, как известно, заразителен.

В дальнейшем подобные ярко-желтые таблички появятся возле детских поликлиник, развлекательных центров и парков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
70% дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит по неосмотрительности родителей. Поэтому мы и рассчитываем, что данные информационные таблички будут привлекать внимание родителей, и, ожидая зеленого сигнала светофора у пешеходного перехода, они будут рассказывать своим детям, как правильно нужно переходить проезжую часть и своим положительным примером прививать ребятам моду на безопасность дорожного движения.

# Дорожные знаки # авто # Татьяна Харлинская # Пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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