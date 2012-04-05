В Минске ночью легковушка врезалась в столб. Пассажирка погибла, водитель сбежал

Новости Беларуси. Столичные правоохранители выясняют причины серьезной автомобильной аварии, в результате которой погибла женщина. ДТП произошло на проспекте Независимости около двух часов ночи.

По данным ГАИ, иномарка двигалась со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского. По неизвестной пока причине легковушка врезалась в столб. Удар был такой силы, что машину буквально смяло.

Водитель с места аварии скрылся, оставив в салоне в тяжелом состоянии девушку. К моменту приезда скорой она была уже мертва.

Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка указанного автомобиля – девушка 1992 года рождения. Скончалась на месте ДТП. Погибшая была студенткой Белорусского государственного университета.

После ДТП водитель место происшествия оставил. На данный момент ведутся его поиски. Личность его установлена.