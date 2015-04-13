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В Минске 13 апреля ночью неизвестные сожгли три легковушки

13 апреля 2015 18:23
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Новости Беларуси. 13 апреля ночью в Первомайском районе сгорели три легковушки. Первый звонок от очевидцев поступил с улицы Уручской. Спасатели в считанные минуты справились с огнём, но в подразделение вернуться не успели. На 101 поступил звонок о пожаре неподалёку — на улице Острошицкой на проезжей части горела иномарка. Как только пожар был локализован, поступил очередной вызов. По соседству снова полыхал легковой автомобиль.

Как отмечают в МЧС, во всех трёх случаях причиной пожара стал поджог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Характер поступления о пожарах, а также характер повреждений автомобилей позволяет нам предполагать, что это были поджоги. Виновника уже ищут следователи.   

# Виталий Дембовский # авто # Фотофакт # Пожар в автомобиле

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