В конце недели синоптики прогнозируют очередную снежную бурю в Беларуси

Новости Беларуси. Непогоду в Беларусь принес циклон Эрик. Снег, переходящий в дождь, туман и гололедица создали немало проблем для автомобилистов. Видимость на некоторых дорогах не превышает и 300 метров. Как результат - увеличилось число аварий. Вечером циклон покинет территорию страны. Но передышка будет недолгая. Уже в конце недели синоптики прогнозируют очередную снежную бурю.

Утро, окраина города, перевёрнутая машина «ГАЗ» на этом участке открыла счёт сегодняшних ДТП. Из-за оторвавшегося колеса машину начало водить в стороны, после чего и случилось столкновение с соседним авто.

Минский регион циклон Эрик задел лишь частично. В первую очередь погодные сюрпризы он преподнес на западе и северо-западе Беларуси. Поэтому неудивительно, что трасса Минск-Гродно сегодня в топе аварийности. Мокрый снег, дождь и, как следствие, скользкая дорога здесь стали главными причинами ДТП.

Гродненская трасса - лобовое столкновение «Пежо» и фуры. Причём, с пострадавшими. Двое мужчин, ехавшие в легковушке, были госпитализированы. Спешка и скользкая дорога превратили поездку в роковую.

В такую погоду Госавтоинспекция не раз предупреждала: поездка на личном транспорте по скользкой и мокрой трассе может стоить жизни. Поэтому лучше отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Одним словом, забыть про «лихачество».

По словам синоптиков, весна этого года бьёт все погодные рекорды. Таких аномалий в Беларуси не было около 50 лет! И пока циклоны обороты не сбавляют. Сегодняшний последним не будет. Пиком холодов станет конец недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

По большей части территории ожидается мокрый снег, по югу переходящий в дождь. В отдельных районах ожидаются сильные осадки и также порывистый ветер с порывами до 15-18м/сек.