В Гродно на пешеходном переходе легковушка сбила 2 человек и пыталась скрыться с места ДТП

Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Гродно. Прямо на пешеходном переходе легковушка сбила несколько человек. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако уже через несколько минут не справился с управлением, машина врезалась в столб. В итоге нарушитель был задержан нарядом сотрудников ДПС.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате наезда пострадали два человека: один пешеход был госпитализирован, другого, после оказание первой помощи, отпустили домой.