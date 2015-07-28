В Гродненской области пьяный водитель скрывался от ГАИ по проселочным и лесным дорогам, пока не заехал в тупик

Новости Беларуси. Нарушителю в Гродненской области никакой терминал не поможет. За свои деяния ему придется отвечать куда более строго. Пьяный водитель, увидев наряд ГАИ, почему-то решил, что самым разумным будет попросту скрыться.

В итоге его путь пролегал сначала по автомобильным дорогам, затем по проселочным и даже по лесным тропам. Но, похоже, его внутренний навигатор в какой-то момент сбился и привел незадачливого гонщика в тупик. Но и тут он не сдался, а решил убежать или, скорее, уйти, ведь содержание алкоголя в организме в 7 раз превышало норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.