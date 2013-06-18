В Горках ночью подожгли два автомобиля

Новости Беларуси. ЧП в могилевской области. В Горках сгорели две легковые машины.

Звонок на пульт пожарных поступил этой ночью. Когда спасатели прибыли на место, автомобили были уже полностью объяты пламенем.

После ликвидации пожара установили, что в одной из них полностью сгорел салон и моторный отсек, а во второй - пострадал только салон. Предполагаемая причина пожара – поджог. На месте происшествия нашли выгоревшую канистру. Ведётся расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.