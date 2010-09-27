В центре Бреста на пешеходном пешеходе маршрутка сбила двух человек

Авария произошла на оживленном перекрестке около шести часов утра. Светофоры еще не работали, а люди уже спешили на работу. Маршрутка, съезжая с моста, не сбросила скорость. В результате под колёса попали сразу два человека. ЧП произошло прямо на пешеходном переходе.

Карета скорой помощи приехала на места ДТП незамедлительно. В тяжёлом состоянии пострадавших тут же доставили в реанимацию.

Константин Чирков, врач скорой помощи:

Прибыли на место. Из двух пострадавших выбрали женщину. У неё были тяжелые травмы. Через минуту прибыла вторая машина. Больных доставили в областную больницу.

Несмотря на старание медиков, женщину спасти не удалось. Она скончалась в реанимации не приходя в сознание. Мужчина прооперирован и находится в тяжёлом состоянии под наблюдением медиков.

Сергей Юрашевич, старший инспектор отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома:

По данному факту проводится проверка. В момент ДТП светофор работал в режиме жёлтого мигания.

Это не первое ДТП с участием маршрутного такси за последние дни. Всего неделю назад в Бресте маршрутка столкнулась на перекрёстке с легковым автомобилем. Тогда обошлось без жертв.

Иногда в погоне за 1200 – именно столько стоит проезд в брестской маршрутке – водители-лихачи бесстрашно выполняют фигуры высшего пилотажа на оживленных перекрестках, остановках и, как показал сегодняшний случай, даже на пешеходных переходах. Но страшен тот факт, что такое лихачество иногда стоит человеческой жизни.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест

