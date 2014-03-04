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В Бресте сотрудники ГАИ после погони задержали пьяного водителя

04 марта 2014 16:28
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Новости Беларуси. Погоня в центре Бреста. Ранним утром внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль, буквально «летящий» по центральным улицам города. Требования инспекторов остановиться водитель проигнорировал и только прибавил в скорости. Дальше события больше напоминали сцены из фильма: патрульные машины начали погоню. Пытаясь уйти от преследования, нарушитель бросил автомобиль на одной из улиц, но вскоре его задержали.

Наталья Касьяник, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома:
Согласно протоколу медицинского освидетельствования, в выдыхаемом воздухе водителя обнаружено более 1 промилле алкоголя. В транспортном средстве кроме водителя находилась хозяйка автомобиля, 23-летняя жительница Бреста, и еще один молодой человек находился на заднем пассажирском сиденье.
В отношении девушки был также составлен административный материал по ст. 18 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. За передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Выяснилось также, что и водитель и хозяйка машины сотрудникам милиции уже знакомы. Месяц назад молодой человек тоже значительно превысил скорость, но от медицинской экспертизы отказался.

В этот нарушителям так просто уйти от ответственности не удастся. Помимо конфискации машины как нарушителю, так и собственнику транспортного средства придется отвечать уже по статье Уголовного Кодекса. Наказание за подобные действия – до 2 лет лишения свободы и конфискация машины. Да и убытки девушка понесет немалые: сегодня на белорусском рынке такие автомобили оценивают в сумму до 30 тысяч долларов.

Сейчас виновники ожидают решения суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Милицейская погоня

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