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В Борисовском районе легковой автомобиль столкнулся с фурой. Погибли 4 гражданина России

31 августа 2011 14:31
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По предварительной информации, семья возвращалась в Россию с отдыха. Ночью автомбиль пересек белоруского-украинскую границу.

Сергей Канашевич, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Борисовского РУВД:
Около семи часов утра на трассе М1 на территории Борисовского района, в районе 460-го км, гражданка Российской Федерации, предположительно из Москвы, управляя автомобилем «Хонда», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся грузовым автомобилем.  
В результате ДТП четыре гражданина Российской Федерации, находившиеся в авомобиле «Хонда», погибли на месте происшествия.

Этим утром за рулем была женщина. Тысячи киллометров в дороге не могли не отразиться на физическом состоянии водителя. Скорее всего, на трагедию повлияла и погода. После дождя трасса была скользкой.

Над версиями и причина ДТП работаю местные следователи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

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