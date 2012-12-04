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В Белостоке авария микроавтобуса с 13 белорусами привела к госпитализации

04 декабря 2012 15:17
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Новости Беларуси. Крупная авария в Белостоке. ДТП произошло около 6 часов утра. Микроавтобус с белорусскими номерами занесло на скользкой дороге, и он выехал за переделы трассы. Всего в нём находилось тринадцать человек. Все они - белорусские граждане. Четверо  пострадали. По словам врачей, двое из них легко ранены. Все пассажиры автобуса были сразу же доставлены в госпиталь.

Сейчас Генеральное консульство Беларуси в Белостоке решает вопрос о транспортировке пострадавших на родине  для дальнейшего лечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суворов, консул Генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке:
Фирмой-перевозчиком граждане Республики Беларусь уже доставлены в город Гродно. 2 гражданки Республики Беларусь. 1 жительница города Минска, другая города Гродно, получили серьезные повреждения позвоночника, и сейчас они находятся в Воеводском госпитале города Белостока.

Обновлено 4 декабря 2012 года

Белорусская гражданка, пострадавшая накануне в крупной аварии в Польше, 4 декабря вернется на родину. Об этом сообщили белорусском консульстве в Белостоке.

Александр Суворов, консул Генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке:
Сегодня, по согласованию с белорусскими и польскими сторонами, в данный момент гражданка Республики Беларусь, проживающая в Гродно, доставлена на погранпереход «Кузница – Брузги» и далее на белорусской машине скорой помощи будет доставлена в Гродненскую клиническую больницу.

Вопрос по жительнице города Минска будет решен завтра. То есть с большой долей вероятности она тоже будет перевезена в Гродно.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в Польше

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