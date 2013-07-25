В Беларуси подорожал техосмотр автомобилей

Новости Беларуси. На сайте «Белтехосмотра» были опубликованы новые цены на техосмотр автомобилей. В целом, повышение незначительное, и оно не сильно скажется на бюджете автовладельцев, сообщает «Столичное телевидение».
Новые изменения уже вступили в силу. Последнее повышение стоимости прохождения техосмотра автомобилей было совсем недавно – в апреле 2013 года.
Напомним, что довольно значительное повышение цен на государственный техосмотр, который проводит «Белтехосмотр», было в 2008 году. Тогда цены поднялись на 20%. (смотрите видео)