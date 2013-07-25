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В Беларуси подорожал техосмотр автомобилей

25 июля 2013 09:48
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Новости Беларуси. На сайте «Белтехосмотра» были опубликованы новые цены на техосмотр автомобилей. В целом, повышение незначительное, и оно не сильно скажется на бюджете автовладельцев, сообщает «Столичное телевидение».

Новые изменения уже вступили в силу. Последнее повышение стоимости прохождения техосмотра автомобилей было совсем недавно ­– в  апреле 2013 года.

Напомним, что довольно значительное повышение цен на государственный техосмотр, который проводит «Белтехосмотр», было в 2008 году. Тогда цены поднялись на 20%. (смотрите видео)

# авто # Автозаконодательство

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