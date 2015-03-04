Угонщик нокаутировал себя при попытке разбить окно кирпичом

Новости Ирландии. Курьезный случай произошел в ирландском городке Дрохеда и его уже назвали самой неудачной попыткой угнать машину.

На видео несложно заметить, как горе-угонщик пытается разбить стекло машины кирпичом. Кирпич отскакивает от автомобиля и попадает мужчине прямо в голову.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Более того, свидетелем произошедшего стал и владелец машины. Он попытался помочь горе-угонщику, который от удара потерял сознание.

Видео доступно на официальной странице СТВ «Вконтакте»

Придя в себя, владелец спросил у мужчины, что произошло, и тот рассказал забавную историю, как он якобы стал жертвой нападения. Джерри Брэди, между тем, заметил следы повреждений на своем автомобиле и начал догадываться, что произошло на самом деле.



Джерри Брэди, владелец машины:

Он (угонщик) поднялся и заявил, что ему нужно 50 евро на такси. Я сказал: «Не пойдет. Мне теперь придется менять стекло». Тогда он пообещал сжечь мой паб.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, угонщик заявил, что Брэди его избил.

Чтобы найти подтверждение слов мужчины, стражи порядка посмотрели запись с камер видеонаблюдения. И все встало на свои места.



Джерри Брэди, владелец машины:

Вы бы слышали, как они смеялись, когда посмотрели это видео. Они пополам сгибались.

Отметим, видео снискало популярность у интернет-пользователей. За шесть дней его посмотрели более пяти миллионов раз.

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