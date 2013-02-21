Уборка автохлама с городских улиц: за что ваше авто может забрать эвакуатор?

Год назад в Минске началась кампания по уборке автохлама со дворов. Около 4 тысяч автомобилей были брошены своими хозяевами. Их владельцам направили извещения о возможной эвакуации. После таких писем большинство поспешили привести автомобили в порядок или избавиться от них самостоятельно. Остальные авто ждала принудительная эвакуация, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Павел Бобровский, директор КУП ЖЭУ №5 г. Минска:

На этих стоянках авто хранится до тех пор, пока владелец не объявится для того, чтобы забрать авто. В любом случае надо будет оплатить расходы на эвакуацию и за то время, которое автотранспорт простоял на парковке.

Какие автомобили эвакуируют в первую очередь? Это машины без колес, без элементов кузова, с битыми стеклами или другими очевидными признаками запустения.

Павел Бобровский:

Если авто стоит разбитое после аварии, после ДТП, либо оно стоит больше 6 месяцев без технического осмотра и находится в ненадлежащем виде, то есть не мытая, со спущенными колесами, это тоже является фактом для того, чтобы давать автовладельцу предписание на устранение транспорта с территории или приведение его в надлежащее состояние.

Мастера домоуправления регулярно осматривают дворы, фотографируют авто, которые явно месяцами не трогались с места, вычисляют владельцев и пишут им предупреждение о необходимости убрать машину. Если спустя время реакции нет, автомобиль с помощью эвакуатора отвозят на штрафстоянку и решением суда спустя 3 месяца отправляют в утиль. А вот на утилизации старого автомобиля можно еще и заработать.

Павел Бобровский:

Одним из вариантов утилизации автомобиля является то, что сами владельцы могут сдать автотранспорт в утиль и заработать на этом деньги.

Иногда автовладельцы могут прибегнуть к помощи работников ЖЭСа. Они тоже заинтересованы в сборе металлолома и для этого даже организованы спецотделы.

Павел Бобровский:

Если автовладелец желает утилизировать свое транспортное средство, то он должен обратиться в ГАИ для того, чтобы снять автотранспортное средство с учета, сдать номера. Потом можно написать в КУП ЖЭО о том, что автотранспортное средство ему уже не надо. Соответственно, ЖЭС бесплатно утилизирует это транспортное средство.

Дворы очищаются на глазах, при чем руками собственников, которые мгновенно реагируют на угрозы потерять свои машины.

А если вы еще сомневаетесь, что делать с отслужившим свой срок, но таким любимым железным конем, обращайтесь к специалистам и вам подскажут варианты решения этой проблемы.