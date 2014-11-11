Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Пакистане: 56 человек погибли, около 30 госпитализированы

Новости Пакистана. Страшное ДТП на юге Пакистана. Туристический автобус столкнулся с грузовиком. По последним данным, жертвами аварии стали как минимум 56 человек. Еще около трех десятков госпитализированы с тяжелыми травмами, состояние троих врачи оценивают как критическое.

Трагедия произошла на одном из главных туристических маршрутов – из округа Сват в портовый город Карачи. Водитель автобуса уснул за рулем, транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в грузовой автомобиль.

Сейчас на месте аварии работают медики, спасатели и полиция. К спасательной операции привлекли и пакистанских военных. Ожидается также приезд президента страны Мамнуна Хусейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.