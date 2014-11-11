Прямой эфир

Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Пакистане: 56 человек погибли, около 30 госпитализированы

11 ноября 2014 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Страшное ДТП на юге Пакистана. Туристический автобус столкнулся с грузовиком. По последним данным, жертвами аварии стали как минимум 56 человек. Еще около трех десятков госпитализированы с тяжелыми травмами, состояние троих врачи оценивают как критическое.

Трагедия произошла на одном из главных туристических маршрутов – из округа Сват в портовый город Карачи. Водитель автобуса уснул за рулем, транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в грузовой автомобиль.

Сейчас на месте аварии работают медики, спасатели и полиция. К спасательной операции привлекли и пакистанских военных. Ожидается также приезд президента страны Мамнуна Хусейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Авария в Пакистане

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии водитель под наркотиками сбил на тротуаре 15 пешеходов, в том числе 7 детей
11 ноября 2014 07:23

В Бразилии водитель под наркотиками сбил на тротуаре 15 пешеходов, в том числе 7 детей

Подробности трагедии на Гая в Минске: эксперты установили, что водитель был трезв и не под наркотиками
10 ноября 2014 17:33

Подробности трагедии на Гая в Минске: эксперты установили, что водитель был трезв и не под наркотиками

Водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки у стен РУВД Фрунзенского района в Минске
10 ноября 2014 17:28

Водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки у стен РУВД Фрунзенского района в Минске