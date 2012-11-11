Трое погибли в аварии, врезавшись в дерево под Брестом

Новости Беларуси. Трое молодых людей погибли в аварии на 14-м км автодороги Купичи - Шерешево - Великое Село. За жизнь еще одной девушки сейчас борются медики Пружанской районной больницы.

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье. Водитель автомобиля на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. По роковому стечению обстоятельств машина врезалась в единственное находящееся у обочины дерево.

Известно, что все пассажиры авто - односельчане. По предварительным данным, молодые люди возвращались домой из соседней деревни, где они забрали девушку, которая провожала своего друга в армию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.