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Трое погибли в аварии, врезавшись в дерево под Брестом

11 ноября 2012 14:01
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Новости Беларуси. Трое молодых людей погибли в аварии на 14-м км автодороги Купичи - Шерешево - Великое Село. За жизнь еще одной девушки сейчас борются медики Пружанской районной больницы.

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье. Водитель автомобиля на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. По роковому стечению обстоятельств машина врезалась в  единственное находящееся у обочины дерево.

Известно, что все пассажиры авто - односельчане. По предварительным данным, молодые люди возвращались домой из соседней деревни, где они забрали девушку, которая провожала своего друга в армию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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