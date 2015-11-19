Три легковушки и грузовик столкнулись в Копыльском районе: пострадали 10 человек, из них – 4 детей

Новости Беларуси. Авария в Копыльском районе произошла утром 18 ноября. В условиях тумана столкнулись четыре автомобиля: Рено, Пежо, Киа и грузовой автомобиль МАЗ.
Водители легковых автомобилей и пассажиры – всего 10 человек, получили травмы.
Новости Беларуси. Авария в Копыльском районе произошла утром 18 ноября. В условиях тумана столкнулись четыре автомобиля: Рено, Пежо, Киа и грузовой автомобиль МАЗ.
Водители легковых автомобилей и пассажиры – всего 10 человек, получили травмы.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Все пострадавшим, местным жителям, оказывается необходимая медицинская помощь. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств следователями УСК по Минской области, сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия.
Копыльский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело
по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких транспортных средств.