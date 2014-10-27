Транспорт Минска: изменения движения автобусов в районе строительства метро «Ковальская слобода»

Минский метрополитен продолжает разрастаться. Уже приступили к строительству новых станций столичной подземки, а это значит, что на дорогах минчан ожидают определенные неудобства.

В районе улицы Жуковского, где разместится станция метро «Ковальская слобода», постоянно меняются трассы движения автобусных маршрутов.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации перевозок ГУ «Столичный транспорта и связь»:

С 14 октября часть улицы Жуковского была открыта: от улицы Воронянского до улицы Могилевской. Была закрыта три месяца. Автобусные маршруты № 24 и № 65 вернулись на свои прежние трассы. Маршруты № 10 и № 4 работают по временным трассам. Возможно, это не последнее закрытие, потому что ведется строительство метро и там предусматриваются различные этапы, будут перекрытия происходить еще.

Участок улицы Жуковского остался закрыт от Аэродромной до Воронянского. На перекрестке Жуковского – Воронянского был отнесен на 100 метров остановочный пункт.

Также был введен экспериментальный маршрут 4Д, который проработает не меньше месяца.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации перевозок ГУ «Столичный транспорта и связь»:

Маршрут № 4Д организован для подвоза детей из района, прилегающего к станции «Минск-Южный» (новые жилые дома на улице Германовской), к школам и садам в районе Жуковского – Воронянского. В связи с тем, что часть улицы Воронянского закрыта, то автобусный маршрут № 4 не может работать по своей прежней трассе в настоящее время.

Столица стала более стремительной. Октябрь ознаменовался увеличением разрешенной скорости на Минской кольцевой автодороге.

На первом этапе, на участке от улицы Байкальской до улицы Скорины, разрешили движение по третьей полосе в обоих направлениях со скоростью в 100 км в час. Далее последовало разрешение скорости в 100 км/ч по третьей полосе на участке от Логойского тракта до проспекта Победителей, за исключением участка в районе Цны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.