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Страшная авария в Гомельской области: водитель погиб за несколько дней до 35-летия

26 июля 2013 11:40
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Новости Беларуси. 25 июля в Речицком районе Гомельской области в результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Гомель».

Водитель автомобиля «Фольксваген-Венто» не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся. Мужчина не дожил до 35-летия всего 6 дней, сообщили в Управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Напомним, месяц назад в Гомельской области произошла ещё одна серьёзная авария: микроавтобус и легковушка столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП погиб один человек, ещё трое получили травмы. (смотрите видео)

# авто # Авария в Гомельской области

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