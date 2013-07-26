Страшная авария в Гомельской области: водитель погиб за несколько дней до 35-летия

Новости Беларуси. 25 июля в Речицком районе Гомельской области в результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Гомель».

Водитель автомобиля «Фольксваген-Венто» не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся. Мужчина не дожил до 35-летия всего 6 дней, сообщили в Управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Напомним, месяц назад в Гомельской области произошла ещё одна серьёзная авария: микроавтобус и легковушка столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП погиб один человек, ещё трое получили травмы. (смотрите видео)