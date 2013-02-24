Сразу две страшные аварии на автогонках в США. Число жертв возросло до 28 человек

Новости США. На автодроме Дайтона-бич во Флориде произошло сразу две аварии.

Сначала при входе в поворот столкнулись 10 машин. Автомобиль 20-летнего новичка Кайла Ларсона задымился, потерял управление и на огромной скорости врезался в проволочное заграждение. Колеса и обломки машины полетели на заполненную зрителями трибуну. Одно из колес, оторвавшихся от автомобиля, перелетело через защитную сетку и упало на ближнюю трибуну, в самую гущу зрителей. По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшего колеса.

Организаторам пришлось на 20 минут остановить гонку. Однако за пять кругов до финиша столкнулись ещё 13 машин. По свидетельству очевидцев, катастрофа произошла, когда лидер гонки попытался блокировать дорогу конкуренту, который намеревался пойти на обгон. Их столкновение вызвало цепную реакцию.

По последним данным на автодроме Дайтона-бич ранения получили 28 человек. По оценкам организаторов, 14 раненных доставлены в больницы, состояние шести из них врачи оценивают как тяжёлое. Еще 14 зрителям медицинская помощь была оказана на месте.

Пришедший к финишу первым трехкратный чемпион Национальной ассоциации автогонок NASCAR Тони Стюарт не стал праздновать свою девятнадцатую победу в заездах, заявив, что гонщики привыкли рисковать, но «когда страдают зрители – это ужасно».

Тони Стюарт, трехкратный чемпион Национальной ассоциации автогонок NASCAR:

Сейчас главное – это то, что происходит на трибунах. Известно, что автогонки – опасный спорт. Но мы привыкли рисковать, а вот когда страдают зрители, это ужасно.