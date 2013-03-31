Собака за рулём иномарки сбила американца

Новости США. На неделе курьёзный случай произошёл в Пенсильвании (США). Владельцы припаркованной машины оставили своего пса в салоне и ушли по своим делам. Спустя некоторое время автомобиль неожиданно тронулся с места.

Остаётся догадываться, насколько удивился пешеход-американец, увидев за рулём иномарки пса. Мужчина увидел, как собака вот-вот впечатает машину в стоящий у обочины грузовик. Он до последнего пытался остановить лохматого водителя, в итоге сам оказался зажатым между двумя автомобилями. Сильно ударившись головой, пешеход потерял сознание.

Полицейские не уточняют, будут ли наказаны хозяева собаки и автомобиля. О судьбе их питомца также ничего неизвестно.

Стоит отметить, для собак в Новой Зеландии в прошлом году открыли специальные курсы вождения. Так, уже в декабре права получили три собаки – Монти, Портер и Джинни. Дрессировщики в течение пяти недель обучали их вождению на специальном макете, представлявшим собой тележку с сиденьем, рулем, ручкой переключения передач и педалями. Когда собаки освоили езду на тренажере, их пересадили на настоящие автомобили, на которых они тренировались еще три недели. Тренировки проводились под эгидой Общества по предотвращению жесткого обращения с животными. По словам представителей организации, их главная задача заключалась в том, чтобы показать людям, какими умными могут быть собаки.