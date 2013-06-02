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Смертельное ДТП под Белостоком. Saab белоруса врезался в латвийскую фуру

02 июня 2013 16:44
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Новости Беларуси. Белорус на Saab не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом Scania. По информации полиции Белостока, авария произошла около 3 часов ночи 1 июня на национальной дороге №8 в районе деревне Грымячки.

Гражданин Беларуси, 35-летний водитель Saab, погиб на месте происшествия.

К несчастью, это не первое ДТП на территории Польши, повлёкшее смерть белорусов (смотрите видео). Напомним, в ноябре авария на объездной дороге Лодзи, на съезде в направлении Познани унесла жизни трёх белорусов. Среди погибших – два программиста, работавших в немецком представительстве белорусской ІТ-компании во Франкфурте-на-Майне и их двухлетний сын.

# авто # Авария в Польше

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