Пьяный водитель, уходя от преследования в Минске, повредил 4 припаркованных автомобиля

Новости Беларуси. Ночная погоня в Минске. Пьяный водитель, уходя от преследования, повредил четыре припаркованных автомобиля. Внимание инспекторов горе-автомобилист привлек на проспекте Машерова около полуночи. Сотрудники ГАИ попытались остановить легковушку, которая двигалась в сторону улицы Даумана. Но водитель требование проигнорировал и решил скрыться – началась погоня.

Лихач гонял по центральным улицам, нарушал правила, а затем на перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Независимости врезался в стоящие легковушки.

Водителем оказался 23-летний парень из Лидского района. В отношении него составили 10 протоколов. Ему придется заплатить крупный штраф – около 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

В результате ДТП был причинен ущерб 4 автомобилям, водитель был задержан, отстранен от управления. Составлено 10 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Теперь водителю грозит лишение права управления от 3 до 5 лет и штраф по совокупности за все нарушения до 100 базовых величин.